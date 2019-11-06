Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu!

Müge Anlı canlı yayında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadesinde bahsettiği yer gösterildi. ATV'nin önemli yüzlerinden Müge Anlı, "Askerler gördüm. Çatlak gri duvarlar vardı" sözleriyle ifade veren Nalan Şimşek'in küçük oğlunun söz ettiği yeri bulduklarını belirtti. Askeri alan bölgesi olduğu için çevre bölgenin tam detaylı gösterilmediği yerin görüntüleri, Müge Anlı canlı yayınında gösterildi. İşte Müge Anlı'nın Nalan Şimşek'in oğlunun ifadesindeki yeri gösterdiği anlar.