Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul cinayetleri aydınlatan ve sayısız kaybı bulan Müge Anlı bir ödül daha aldı. Bugüne kadar pek çok ödül alan Müge Anlı ve ekibi, Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği’nin düzenlediği Avrasya Kalite Ödülleri’nde Müge Anlı ile Tatlı Sert, “En İyi Haber Programı” ödülüne layık görüldü.