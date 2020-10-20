20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2020 11:38
Güncelleme:20.10.2020 11:39
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul cinayetleri aydınlatan ve sayısız kaybı bulan Müge Anlı bir ödül daha aldı. Bugüne kadar pek çok ödül alan Müge Anlı ve ekibi, Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği’nin düzenlediği Avrasya Kalite Ödülleri’nde Müge Anlı ile Tatlı Sert, “En İyi Haber Programı” ödülüne layık görüldü.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha
Aracın içine atlayıp...
Aracın içine atlayıp...
Kare kare dehşet! İşte o anlar
Kare kare dehşet! İşte o anlar
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
Uçakta iğrenç olay! Kadın yolcu...
Uçakta iğrenç olay! Kadın yolcu...
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Topkapı Harem’i ziyarete açıldı! 2014 yılından beri kapalıydı
Topkapı Harem’i ziyarete açıldı! 2014 yılından beri kapalıydı
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Platonik aşk vahşeti! İşte son görüntüsü
Platonik aşk vahşeti! İşte son görüntüsü
Az pişmiş ette rota virüsü tehlikesi
Az pişmiş ette rota virüsü tehlikesi
O ortamlarda koronaya yakalanma riski artıyor!
O ortamlarda koronaya yakalanma riski artıyor!
Baltalı vahşet! Kanınız çekilecek
Baltalı vahşet! Kanınız çekilecek
Daha Fazla Video Göster