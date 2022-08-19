19 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Baş şüphelinin avukatı çıldırttı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Konya'da işlenen cinayetin baş şüphelisinin avukatı, sosyal medyada yapılan paylaşımların izini sürüp gelir kapısına çevirdi.