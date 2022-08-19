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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Baş şüphelinin avukatı çıldırttı

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Giriş: 19.08.2022 09:19
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Konya'da işlenen cinayetin baş şüphelisinin avukatı, sosyal medyada yapılan paylaşımların izini sürüp gelir kapısına çevirdi.
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