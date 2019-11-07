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07.11.2019

Müge Anlı Gökhan Özkan'ın öldürüldüğünü açıkladı! Katili ortaya çıktı

Müge Anlı, Gökhan Özkan olayının perde arkasını araladı. Gökhan Özkan olayının şüphelisi ile konuşan Müge Anlı tüm gerçekleri öğrendi. Ercan yaşananları anlattı ve Gökhan Özkan'ın öldüğünü itiraf etti. Adliyeye götürülen Ercan, "Namusum için" dedi.

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