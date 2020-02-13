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13.02.2020
Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti
Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu Müge Anlı canlı yayınında oğlunu neden ve nasıl öldürdüğünü anlatmıştı. Eşi ve kızının canlı yayından çıkmasını rica ettikten sonra yaşananları anlatan baba Arif Karakollu, oğlunun içinde olduğu durumu aktardı. Oğlu ile aile arasında yaşanan şiddet ve tehdit olaylarını aktaran baba Arif Karakollu cinayeti anlattı.
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