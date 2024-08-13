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Müebbet hapisle aranan adam oğlunun iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı

Müebbet hapisle aranan adam oğlunun iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 13:37
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kasten adam öldürme sucudan müebbet hapis cezasıyla aranan şahıs, oğluna ait işyerine jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
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