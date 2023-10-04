04 Ekim 2023, Çarşamba
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Mucizevi besin: Anne Sütü! Bir damlasında bin şifa
Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanan emzirme haftası, anne sütünün önemini vurgulayarak farkındalığın artmasını sağlıyor. Anne sütü sadece bebeğin besin ihtiyacını karşılamıyor bununla birlikte bebeği hastalıklara karşı koruyor ve zeka gelişimini de destekliyor.