Mucizenin adı Mjallby! Balıkçı köyü isveç şampiyonu oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 15:59
Şimdi size gerçek bir peri masalı anlatacağız. 86 yıl önce, 800 kişilik küçük bir balıkçı kasabası bir hayal kurdu. Onları temsil eden futbol takımı, yıllar süren mücadele ve sabrın ardından sonunda şampiyon olmayı başardı ve "MyAlbi" sadece İsveç’te değil, tüm dünyada mucizenin yeni adı haline geldi.
