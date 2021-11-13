13 Kasım 2021, Cumartesi
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Mücadelesiyle örnek oldu! İsmail Kartal engelleri yüzerek aşıyor
Bir azmin hikayesi... Hikayenin başkahramanı İbrahim Kartal. O 50 yaşında 18 yaşında geçirdiği iş kazası nedeniyle bir bacağını kaybetti. Ancak hiçbir zaman hayata küsmedi. Fırat'ın azgın ve derin sularında yüzmeyi öğrendi ardından 50 metrede Türkiye şampiyonu oldu. İbrahim Kartal mücadele ve başarı ile dolu hayat hikayesini Fırat'ın kenarında A Haber’e anlattı...