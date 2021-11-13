13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mücadelesiyle örnek oldu! İsmail Kartal engelleri yüzerek aşıyor

Mücadelesiyle örnek oldu! İsmail Kartal engelleri yüzerek aşıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2021 15:18
Bir azmin hikayesi... Hikayenin başkahramanı İbrahim Kartal. O 50 yaşında 18 yaşında geçirdiği iş kazası nedeniyle bir bacağını kaybetti. Ancak hiçbir zaman hayata küsmedi. Fırat'ın azgın ve derin sularında yüzmeyi öğrendi ardından 50 metrede Türkiye şampiyonu oldu. İbrahim Kartal mücadele ve başarı ile dolu hayat hikayesini Fırat'ın kenarında A Haber’e anlattı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mücadelesiyle örnek oldu!
Mücadelesiyle örnek oldu!
Taksisine almadı; Görüntülenince tehdit etti
Taksisine almadı; Görüntülenince tehdit etti
Okul çıkışı kavga eden liseli kızları erkek arkadaşları zor ayırdı
Okul çıkışı kavga eden liseli kızları erkek arkadaşları zor ayırdı
Deli Deli Küpeli filminin Hatice’si yıllar sonra ortaya çıktı
Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si yıllar sonra ortaya çıktı
Ördüğü çoraplar askerlere dağıtıldı
Ördüğü çoraplar askerlere dağıtıldı
El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi
El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi
Marmaray’daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı
Marmaray'daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı
Jandarmadan sahte döviz basan kalpazanlara suçüstü operasyon kamerada
Jandarmadan sahte döviz basan kalpazanlara suçüstü operasyon kamerada
3 kardeşe 3 bin kişilik tek düğün
3 kardeşe 3 bin kişilik tek düğün
Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları kopararak çaldı
Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları kopararak çaldı
Beyoğlu polisinin yakaladığı 5 şüpheliden 2’si tutuklandı
Beyoğlu polisinin yakaladığı 5 şüpheliden 2’si tutuklandı
İstanbul Boğazı siste adeta kayboldu
İstanbul Boğazı siste adeta kayboldu
Daha Fazla Video Göster