Mübarek 3 aylar başladı! Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim...

İslam dünyasında manevi iklimin hüküm sürdüğü üç aylar başladı. Bugün Recep ayının ilk günü. Mübarek Regaib ve Miraç gecesinin içinde olduğu Recep ayından sonra Şaban ayı geliyor. Şaban ayında ise Berat gecesi var. Recep ve Şaban ayından sonra ümmet-i Muhammed heyecanla Ramazan-ı şerifi karşılıyor. Feyz ve ecir dolu bu aylar İslam alemi için birer hazine. İşte üç ayların önemi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN