25 Ekim 2025, Cumartesi
MSB'den Uzay Komutanlığı paylaşımı: Askeri uzay faaliyetleri devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzay teşkilatlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 2024 yılında kurulan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'ndaki çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı. Videoda Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın askeri uzay faaliyetlerini çok katmanlı güvenlik ortamında devam ettirdiği vurgulandı.