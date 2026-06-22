Hürmüz Boğazı açık mı kapalı mı?

A Haber’de 21 Haziran 2026 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Trump: ABD gerekirse Hürmüz'ü ele geçiririz, Hürmüz Boğazı açık mı kapalı mı?, İsrail yine sabote edecek mi? ABD Netanyahu'yu gözden mi çıkardı?, ABD'li subay: Türkler çok farklı onlarla savaşmayın, ABD'li subay: Türkiye dünyanın ilk 5'inde, Koronavirüs laboratuvarda üretildi, Virüsün sızdığını CIA ve FBI gizledi, Trump "Meloni bana hayran" dedi kriz çıktı, Kılıçdaroğlu CHP'yi nasıl arındıracak?" sorularına yanıt arandı.