MSB: “Son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele kapsamında tehditleri sınırların ötesinden bertaraf ettiklerine dikkati çekerek, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 194 (Irak bin 140, Suriye bin 54 Suriye) olmuştur” ifadelerini kullandı.