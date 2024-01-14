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Motosikletli saldırganlar aynı sokakta bulunan iki kahvehaneye kurşun yağdırdı

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Giriş: 14.01.2024 13:40
Güncelleme:14.01.2024 13:43
Edinilen bilgilere göre, olay, gece 00.30 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletli saldırganlar, aynı sokakta bulunan iki kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Sebebi henüz belirlenemeyen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanelere 11 kurşun isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvehanelerde çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları incelemek üzere emniyete götürdü. Olaydan sonra kaçan motosikletli iki şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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