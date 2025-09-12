12 Eylül 2025, Cuma
Motosikletli kortej herkesi coşturdu
Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı, Osmangazi’de düzenlenen anlamlı törenlerle yad edildi. Başkan Erkan Aydın, şehitliklerde dua ederek, "Vatanın kıymetini bilmeliyiz" mesajı verdi. Kutlamalara katılan Bursa Motosiklet Spor Kulübü’nün 50 motosikletten oluşan korteji görenler, coşkuya ortak oldu.