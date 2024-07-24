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Motosiklet ticari araca çarptı! Sürücü hafif yaralandı

Motosiklet ticari araca çarptı! Sürücü hafif yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 20:07
İstanbul Sultangazi'de ara sokağa girmek için duran ticari araca motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.
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