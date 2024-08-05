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Motosiklet tamircileri sadece yaz aylarında değil artık yılın 12 ayında yoğun tempoyla çalışıyor

Motosiklet tamircileri sadece yaz aylarında değil artık yılın 12 ayında yoğun tempoyla çalışıyor

İHA
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Giriş: 05.08.2024 10:57
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde önceleri sadece yaz aylarında iş yoğunluğu artan motosiklet tamircileri, artan sayı ve kullanımlar sebebi ile işlerindeki yoğunluğun yılın her döneminde sürdüğünü belirtiyorlar.
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