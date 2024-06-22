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Motosiklet karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı! Kaza sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 00:43
Olay, saat 20.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yeşil ışıkta ilerleyen seyir halindeki 34 GTR 209 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Ö., kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Olayda yaya kadın, ağır yaralanırken sürücü Yusuf Ö. ve motosikletteki bir diğer kişi ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.
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