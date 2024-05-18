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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 12:46
Karabük'te aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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