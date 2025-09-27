Motosiklet ekspertize sokulur mu?

Trafikte motosiklet sayısı her geçen gün artıyor. Ancak diğer araçlar gibi, motosikletlerin de ekspertizden geçirilmesi gerekiyor. Bu sayede hem kazaların önüne geçiliyor hem de güvenli alım-satım sağlanıyor.

