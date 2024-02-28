28 Şubat 2024, Çarşamba
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Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti
İzmir’in Bornova ilçesinde kuzenlerin üzerinde bulunduğu motosiklet, durdukları esnada devrildi. İkili motosikletten düşerken, yolcu konumundaki şahsın kazara patlayan tabancasından çıkan mermi kuzeninin başına isabet etti. 24 yaşındaki kuzen, hayatını kaybetti.