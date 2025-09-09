Moto-kuryeler genelgeyi önemsemedi! Kaldırımlar motosiklet parkı gibi!

Motosikletlerin yaya yollarını kullanmaları artan şikayetlerin ardından, İstanbul Valiliği bir genelge yayımlamış; motosiklet sürücülerine önemli kısıtlamalar getirmişti. Aradan yaklaşık 1 hafta geçti. Maalesef değişen bir şey olmadı. Moto-kuryelerin büyük bölümü "Ceza uyarısına rağmen" hala yaya alanlarında sürüş yapmaya devam ediyor.

