Moskova semalarında uçan gizemli halka! Dünyanın farklı noktalarında görülmüştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da gökyüzünde beliren siyah bir halka görenleri şaşkına çevirdi. Gizemli halkanın havada süzülerek ilerlediği anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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