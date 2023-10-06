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Montları, atkıları hazırlayın! Soğuk hava dalgası geliyor... Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Giriş: 06.10.2023 11:39
Güncelleme:06.10.2023 11:41
Sıcaklıklar bir anda düşecek, 18 dereceleri bulacak. Yağışlı hava geri dönüyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu...
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