MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'ın sözde sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine eden DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Eyyüp kod adlı Huzeyfe El Muri, Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.