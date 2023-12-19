19 Aralık 2023, Salı
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MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'ın sözde sorumlusu yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine eden DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Eyyüp kod adlı Huzeyfe El Muri, Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.