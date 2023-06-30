30 Haziran 2023, Cuma
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Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Ayrılık nedeni olarak Oğulcan Engin'in İlayda Alişan ile yakınlaşması gösterilmişti. İhanet iddialarını yalanlayan Miray Daner, Bodrum'da fena yakalandı. Engin'i çabuk unutan güzel oyuncu, yeni sevgilisiyle samimi görüntülendi.