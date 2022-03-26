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Minik Eymen’in cesedi tandır çukurunda bulunmuştu! Katil zanlının telefonunda ‘istismar görüntüsü’ aranacak

DHA
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Giriş: 26.03.2022 10:43
İzmir’in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın cesedi tandır çukurunda bulundu. Kan donduran olayla ilgili 27 yaşındaki anne Mine Durak ile 38 yaşındaki sevgilisi Serkan Elçetin'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının akabinde zanlılar bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Serkan Elçetin'in cep telefonunda Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının belirlenmesi için telefonun Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildiğini belirtti.
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