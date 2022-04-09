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Minicik beden dev makinalar! Milli güreşçi Rıza Kayaalp ödülünü bağışladı

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Giriş: 09.04.2022 15:35
SMA tip 1 hastalığıyla savaşan 11 aylık Eslem Fatma'nın hayata tutunma mücadelesine, milli güreşçi Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonluğundan alacağı ödülü armağan ederek destek vermişti. Milli güreşçiye teşekkür eden minik Eslem'in ailesi bebeklerinin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.
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Rıza Kayaalp ödülünü bağışladı
Rıza Kayaalp ödülünü bağışladı
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