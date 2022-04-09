09 Nisan 2022, Cumartesi
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Minicik beden dev makinalar! Milli güreşçi Rıza Kayaalp ödülünü bağışladı
SMA tip 1 hastalığıyla savaşan 11 aylık Eslem Fatma'nın hayata tutunma mücadelesine, milli güreşçi Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonluğundan alacağı ödülü armağan ederek destek vermişti. Milli güreşçiye teşekkür eden minik Eslem'in ailesi bebeklerinin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.