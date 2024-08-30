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Minibüsün tavanında tehlikeli yolculuk kamerada!

Minibüsün tavanında tehlikeli yolculuk kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 18:56
Nusaybin ilçesi merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi Midyat Caddesi’nde dün akşam saatlerinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 DRD 257 plakalı yolcu minibüsünün tavanında 3 kişi yan yatarak yolculuk yaptı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Minibüs bir süre sonra gözden kayboldu.
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