Mimarların sultanı Mimar Sinan! Cihan Sultanları ile yürüyen Mimar Sinan

Şimdi ismi Cihan Sultanları ile anılan eserleri ile bugün dahi konuşulan ve gelecekte konuşulacak olan bir ismin hikayesini ekrana getirdi A Haber. Hayatı ve eserleri ile geçmişten günümüze ve geleceğe ışık tutan mimarların üstadı Mimar Sinan'ın bugün vefatının yıl dönümü.

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