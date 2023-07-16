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Mimarların sultanı Mimar Sinan! Cihan Sultanları ile yürüyen Mimar Sinan

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 17:08
Şimdi ismi Cihan Sultanları ile anılan eserleri ile bugün dahi konuşulan ve gelecekte konuşulacak olan bir ismin hikayesini ekrana getirdi A Haber. Hayatı ve eserleri ile geçmişten günümüze ve geleceğe ışık tutan mimarların üstadı Mimar Sinan'ın bugün vefatının yıl dönümü.
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