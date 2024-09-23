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Milyoner'e damga vuran Süper Lig'in gol kralı sorusu!

Milyoner'e damga vuran Süper Lig'in gol kralı sorusu!

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Giriş: 23.09.2024 01:53
ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da izleyiciler ile buluştu. Milyonları ekrana kilitleyen programda bugün Süper Lig sorusu yarışmanın en çok konuşulan konulardan biri oldu. 21 yaşındaki Ceren Koç, yarışmada soruları bildi ve 300 bin TL'lik Süper Lig sorusuna kadar geldi. Ancak takım tutmadığını ve futbolla ilgilenmediğini söyleyen yarışmacı "Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım" sorusu karşısında son jokerini kullandı. Yarışmacı bu soruya bakın hangi cevabı verdi...
Milyoner’e damga vuran Süper Lig’in gol kralı sorusu!
Milyoner'e damga vuran Süper Lig'in gol kralı sorusu!
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