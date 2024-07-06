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Milli takım sahada milyonlar ekran başında!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 23:03
Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024 maçları büyük heyecana sahne oluyor. Son olarak Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek tüm ülkeye büyük bir sevinç yaşatan A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi milli maç heyecanı öncesinde Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'ne bu kez dev iki ayrı ekran kurdu. Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden Millet Bahçesi'nde tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran Sakaryalılar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti.
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