Milli sporcular tarih yazdı! Türkiye’ye atıcılıkta 5 madalya

Türkiye Atıcılık Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi finalleri sona erdi. Türk Milli Takımı, organizasyon boyunca gösterdiği üstün performansla Avrupa sahnesine damgasını vurdu. Milli sporcular, finalleri 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ve gala gecesi, Türk spor tarihine geçen anlara sahne oldu.