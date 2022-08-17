17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı! Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.