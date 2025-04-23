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Milli ilacın temeli bitkiler olacak! Türkiye bitkisel ilaçta dünya lideri olacak

Milli ilacın temeli bitkiler olacak! Türkiye bitkisel ilaçta dünya lideri olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 09:31
Türkiye'nin milli ilaç hamlesine yönelik Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler tarafından oluşturulan uygulama merkezlerinde çalışmalar sürüyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mustafa Abdullah Yılmaz'da bu alanda yaptığı başarılı çalışmalarla uluslararası bilim camiasında adından söz ettiriyor.
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Milli ilacın temeli bitkiler olacak! Türkiye bitkisel ilaçta dünya lideri olacak
Türkiye bitkisel ilaçta dünya lideri olacak
Türkiye bitkisel ilaçta dünya lideri olacak
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