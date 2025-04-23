23 Nisan 2025, Çarşamba
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Milli ilacın temeli bitkiler olacak! Türkiye bitkisel ilaçta dünya lideri olacak
Türkiye'nin milli ilaç hamlesine yönelik Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler tarafından oluşturulan uygulama merkezlerinde çalışmalar sürüyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mustafa Abdullah Yılmaz'da bu alanda yaptığı başarılı çalışmalarla uluslararası bilim camiasında adından söz ettiriyor.