26 Şubat 2025, Çarşamba
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Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşında! Kasımpaşa'dan Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajları...
Vatana ve millete adanmış bir ömürle Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmeye devam eden Recep Tayyip Erdoğan bugün tam 71 yaşına adım attı. Doğup büyüdüğü yeri hiç unutmadı ve orada hiç unutulmadı. İşte onu en iyi tanıyanlardan Kasımpaşa'dan doğum günü mesajları…