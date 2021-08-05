Milas’ta jet ski yangına müdahale için su almaya inen uçağı engelledi!

Muğla'nın Milas ilçesinde jet ski ile eğlenen bir kişi, su almak için deniz yüzeyine alçalan söndürme uçağının önüne fırladı. Pilotun dikkati olası bir kazayı önledi. Jet ski yüzünden gecikme yaşayan söndürme uçağı tehlike geçtikten sonra görevine devam etti. O anlar bir cep telefonunun kamerasına yansıdı. Duyarsız jet ski kullanıcısının davranışı tepkiye yol açtı.

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