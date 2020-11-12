Mide bulandıran görüntüler! Meyve suyundan iğreneceksiniz

Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüsü büyük tepki çekti. İzleyenlerin midesini bulandıran görüntüleri çeken kişinin "Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün" dediği duyuldu.

Konya'da süt kazanında süt banyosu skandalı konuşulurken şimdi de TikTok üzerinden paylaşılan yeni bir video sosyal medyada tepki çekti. Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde iddiaya göre çürük, ezilmiş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapılacaktı.

Çürük meyveleri görüntüleyen kişinin de elmaların meyve suyu yapıldığını söylediği duyuluyor. Ayrıca işletme sahibi olduğu iddia edilen kişi de videoda yer alıyor.

Görüntülerde yer alan diyalogda, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.