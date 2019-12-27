Mide bulandıran cinayeti detaylarını canlı yayında anlattı |Video son dakika

Müge Anlı canlı yayınında 3 yıl önce işlenen Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranmaya başlanan ancak canlı yayında yapılan itirafların ardından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu. Kemiklerin Zeyen Ergül'ün kömürlüğünde bulunmasının ardından tutuklu sayısı 5'e çıktı. Cahit Ergül'ün bugüne kadar dalga geçerek aslında cinayetin tüm detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Canlı yayına katılan Hatice Ergül cinayetin nasıl işlendiğine dair detayları anlattı. Hatice Ergül'ün anlattıkları kan dondurdu. İşte 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...