Ekran süresi ve şiddet arasında bağlantı var mı?

Çocukların ekran başında geçirdiği süre arttıkça, gerçek hayatla kurdukları bağ zayıflıyor. Sanal dünya, giderek daha cazip ve heyecan verici hale geliyor. Tehlike de tam bu noktada başlıyor. Gerçek hayatta yeterince kabul görmeyen çocuk, bu boşluğu dijital dünyada dolduruyor. Dopamin ihtiyacı sanal ortamda karşılanırken, gerçek ile kurgu arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Sosyal medyada aktif ama gerçek hayatta yalnız kalan gençler, daha kolay yönlendirilebilir hale geliyor. Zamanla bu durum... Şiddetin bir "güç gösterisi" olarak görülmesine kadar varabiliyor. Bu sürecin nasıl geliştiğini ve bugüne kadar neler yaşandığını anlatan haberimizi izliyoruz.