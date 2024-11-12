MHP lideri Bahçeli’den net mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ortak Türk alfabesi ile hasretin biteceğini vurgulayan Bahçeli, "34 harften mürekkep alfabenin çalışmaları tamamlandı. Bizim yolumuz Türk yoludur bizim yolumuz Türkiye Yüzyılı'dır." dedi. Yeniden ABD başkanı seçilen Trump'ın ilk dönemindekinden farklı olmasını gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Türkiye ile ABD arasında yeni, temiz bir sayfa açılmalı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli, "Vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başını kuma gömmek bizim kitabımızda yazmaz." dedi. CHP'ye konserlere akıttığı paralara yönelik tepkide bulunan Bahçeli, "İstanbul ve Ankara'ya nankörlük kendi adlarına namertliktir. Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız" ifadelerini kullandı.