12 Nisan 2025, Cumartesi
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Mezarlıklarda güvenlik yok! Görevli az kamera yok ama köpek çok
Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı sonrasında akıllara "İstanbul'un mezarlıkları ne kadar güvenli sorusu geldi?" arkadaşlarımız bu sorunun yanıtını aramak için megakentin birçok bölgesindeki mezarlıkları tek tek gezdi. Manzara maalesef iç açıcı değil. Mezarlığa yakınlarına dua etmeye gidenleri ya başıboş köpekler ya da madde bağımlıları karşılıyor. Üstelik güvenlik de yetersiz ve hiçbir mezarlıkta kamera yok.