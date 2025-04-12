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Mezarlıklarda güvenlik yok! Görevli az kamera yok ama köpek çok

Mezarlıklarda güvenlik yok! Görevli az kamera yok ama köpek çok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 09:35
Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı sonrasında akıllara "İstanbul'un mezarlıkları ne kadar güvenli sorusu geldi?" arkadaşlarımız bu sorunun yanıtını aramak için megakentin birçok bölgesindeki mezarlıkları tek tek gezdi. Manzara maalesef iç açıcı değil. Mezarlığa yakınlarına dua etmeye gidenleri ya başıboş köpekler ya da madde bağımlıları karşılıyor. Üstelik güvenlik de yetersiz ve hiçbir mezarlıkta kamera yok.
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Mezarlıklarda güvenlik yok! Görevli az kamera yok ama köpek çok
Mezarlıklarda güvenlik yok!
Mezarlıklarda güvenlik yok!
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