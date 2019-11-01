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01.11.2019

Mezardaki ağaçtan her yıl 600 kilo elma toplanıyor

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, 1973'te hayatını kaybeden Mehmet Erenler'in mezarının içinde yetişen elma ağacından her sene 600 kiloya yakın ürün toplanıyor.

Kent merkezine bağlı Uçhisar beldesinde, 1973 yılında, 68 yaşındayken hayatını kaybeden Mehmet Erenler, vasiyeti üzerine kendilerine ait elma bahçesinde toprağa verildi.

HER SENE 600 KİLO ELMA

Erenler defnedildikten bir süre sonra mezarının içinden elma tohumu filizlendi. Fidanı kesmeyen aile bireyleri, yıllar içinde yetişen ağaçtan artık her sene 600 kiloya yakın elma topladıklarını söyledi.

29 SENEDİR MEYVE VERİYOR

Mehmet Erenler'in torunu Musa Erenler (68), geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri'de hayatını kaybeden dedesini elma bahçesine defnettiklerini söyledi.

Erenler, dedesinin mezarını yaptırdıktan sonra topraktan elma fidanı çıktığını belirtip, kök salarak, büyüdüğünü ve 1990 yılından beri de ürün verdiğini anlattı. Musa Erenler, mezardaki ağacın da diğer araçlar kadar verimli olduğunu ve her yıl ailesi birlikte gelip, ürün topladıklarını söyledi.

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