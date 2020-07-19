19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2020 09:02
Güncelleme:19.07.2020 09:06
Son dakika haberi... Ankara’da metrosunda şakı söyleyen adama tepki gösteren genç, adamın şarkısına devam etmesi üzerine boğazına sarılarak “Ben diyorsam susacaksın” dedi.

Olay, Ankara'da Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İddialara göre bir yolcu metro içinde şarkı söylemeye başladı.

Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı METRODA ŞARKI KAVGASI! ANİDEN BOĞAZINA SARILDI

O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şarkı söyleyen kişinin "Ben diyorsam susacaksın" diyerek boğazına sarıldı.


Olayı gören diğer yolculara araya girerek tarafları ayırdı. O anlar başka bir yolcunun kameralarına yansıdı.

Şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı
Şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı
Böyle fare görülmedi!
Böyle fare görülmedi!
Polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
Polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
Gürcistan polisine direndi! Türk şoför tırdaki milli kahramanların fotoğrafını söktürmedi...
Gürcistan polisine direndi! Türk şoför tırdaki milli kahramanların fotoğrafını söktürmedi...
Rus vatandaşların Türkiye özlemi!
Rus vatandaşların Türkiye özlemi!
Türk filmlerinin kötü kalpli kadını: Lale Belkıs
Türk filmlerinin kötü kalpli kadını: Lale Belkıs
Türk modacıların sihirli dokunuşları!
Türk modacıların sihirli dokunuşları!
Türkiye’nin konuştuğu yavru aslan! İşte son durumu
Türkiye’nin konuştuğu yavru aslan! İşte son durumu
Milyonluk yasa dışı bahis operasyonu!
"Milyonluk" yasa dışı bahis operasyonu!
Mutfaktaki gizli bölmede böyle yakalandılar
Mutfaktaki gizli bölmede böyle yakalandılar
Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti!
Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti!
Daha Fazla Video Göster