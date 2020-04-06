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Metrobüste hareketli dakikalar! Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen iki kadına ambulans çağrıldı
Avcılar’da oturan iki kadın, hasta çocuklarını metrobüs ile hastaneye götürmek isteyince görevliler tarafından engellendi. İki çocuk, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.
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