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06.04.2020

Metrobüste hareketli dakikalar! Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen iki kadına ambulans çağrıldı

Avcılar’da oturan iki kadın, hasta çocuklarını metrobüs ile hastaneye götürmek isteyince görevliler tarafından engellendi. İki çocuk, çağrılan  ambulansla hastaneye götürüldü.

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