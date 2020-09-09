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Metrobüs durağında korkutan yoğunluk

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Giriş: 09.09.2020 21:07
Güncelleme:09.09.2020 21:08
Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde iş çıkışı yoğunluk yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde yoğunluğu yaşandı.

Metrobüs ve tramvay duraklarını birbirine bağlayan üst geçitte de kalabalık oluştu.

Yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında ve duraklara çıkan üst geçitte sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

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