Metro ve metrobüs seferleri aksadı İstanbullu vatandaşlar isyan etti |Video

İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza oluşunca duraklarda izdiham yaşandı. Metrodan apar topar inen vatandaşlar, nereye gideceğini ne yapacağını şaşırdı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu sürece isyan etti. Bir vatandaş "Havayı güneşli görünce dışarı çıkmak istedik maalesef metrodaki arıza yüzünden burada mahsur kaldı" diyerek tepkisini dile getirdi.