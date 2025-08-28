28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne zaman?
Meteoroloji’den yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur ne zaman?

Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 13:27
Yazın son günleri geride kalırken gözler hafta sonu hava durumuna çevrildi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yağış beklentisi var. Peki yağış ne zaman gelecek, havalar nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur ne zaman?
TIR jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
TIR jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?
Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?
Meteoroloji’den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Eğlence adı altında magandalık
Eğlence adı altında magandalık
Mahalleyi koku bastı, kuyudan ceset çıktı!
Mahalleyi koku bastı, kuyudan ceset çıktı!
Kiracı eşyalı evi talan etti!
Kiracı eşyalı evi talan etti!
Uykusuz kalan damat düğününde bayıldı
Uykusuz kalan damat düğününde bayıldı
Çocuğu kaçırılmaktan esnaf kurtardı!
Çocuğu kaçırılmaktan esnaf kurtardı!
Oğullarının düğünündeyken evleri yandı!
Oğullarının düğünündeyken evleri yandı!
Arnavutköy’de fabrika yangını!
Arnavutköy'de fabrika yangını!
Bereketli topraklarında badem hasadı!
Bereketli topraklarında badem hasadı!
Adana’da yanan bölge yeniden yeşillendi!
Adana'da yanan bölge yeniden yeşillendi!
Daha Fazla Video Göster