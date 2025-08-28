28 Ağustos 2025, Perşembe
Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne zaman?
Yazın son günleri geride kalırken gözler hafta sonu hava durumuna çevrildi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yağış beklentisi var. Peki yağış ne zaman gelecek, havalar nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.