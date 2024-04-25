Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı! Çöl tozunun etkisinin İstanbul'da 3 gün daha sürmesi bekleniyor

Türkiye bu hafta itibarıyla Afrika üzerinden gelen çöl sıcağı etkisi altına girdi. Sıcağın yanı sıra uzmanlar çöl tozları konusunda da uyarılarda bulundu. Peki çöl tozu hangi illerde etkili oluyor? Nelere dikkat edilmeli? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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