Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım! İstanbullular bu saate dikkat: Bomba siklon riski var | İşte son hava durumu raporu

Meteoroloji'den yapılan uyarıda Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazar günü Balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava Pazar günü Trakya ve İstanbul'un yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yapabilir" dedi.